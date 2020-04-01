РИАМО - 1 апр. В Московское областное управление ФАС поступило обращение от гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от ООО «ХКФ Банк» с признаками нарушения федерального закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«В ходе рассмотрения обращения были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом», — говорится в сообщении.

В отношении банка было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Управление рассмотрело дело и признало, ООО «ХКФ Банк» нарушило закон о рекламе, после чего выдало компании обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства.