РИАМО - 1 апр. Российские ученые из инновационного центра «Сколково» предлагают избавляться от вирусов и бактерий водой, обработанной холодной плазмой, предполагается, что данный способ поможет уничтожить и коронавирус, пишет в среду газета «Известия».

В настоящий момент для ликвидации патогенов применяют растворы на основе спирта и хлорки, однако они имеют сильный запах и оказывают влияние на здоровье людей. Обработка же поверхностей ультрафиолетом — слишком длительный процесс.

«Российские ученые из Сколкова создали установку, с помощью которой можно преобразовать обычную воду таким образом, чтобы она стала смертельным оружием для мелких биологических объектов: грибков, бактерий и вирусов», — говорится в материале.

Обработанная холодной плазмой вода, которую назвали «Магнарил», в результате определенных химических процессов нарушает жизнедеятельность патогенов за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.

Воду можно применять для дезинфекции поверхностей, а также воздуха, распыляя бесцветную жидкость, запаха она не имеет. По словам ученых, данная жидкость абсолютно безопасна для человека, а производство такого вещества весьма дешево – 1 тысяча литров будет стоить порядка 100 рублей.

Как именно данная жидкость подействует на конкретный возбудитель Covid-19, пока точно не известно. Проверку планируют провести в ближайшее время.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились уже около 850 тысяч человек, более 42 тысяч умерли. Общее число инфицированных Covid-19 на территории России достигло 2337 человек.

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