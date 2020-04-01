РИАМО - 1 апр. Врачи и медсестры столичных стационаров, где развернута медицинская помощь для заболевших Covid-19, регулярно сдают все необходимые анализы, говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Медицинский персонал больниц, определенных для приема больных коронавирусной инфекцией, регулярно проходит сдачу анализов на коронавирус. Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами», — говорится в сообщении.

Если у медика будет подтвержден коронавирус, то применяется стандартный протокол. Заболевший врач и контактировавшие с ним должны изолироваться, после этого оценивается тяжесть состояния. Далее назначается домашнее лечение либо госпитализация пациента.

В данный момент в Москве для лечения больных коронавирусом развернуты отделения в восьми городских стационарах: комплекс в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и №2, госпиталь на Шаболовке, детская клиническая больница имени Башляевой, НИИ имени Склифосовского, ГКБ №67 имени Ворохобова, ГКБ №15 имени Филатова.

Кроме того, в поселении Вороновском в новой Москве активно строится инфекционный центр на 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

Общее число заразившихся коронавирусом в столице, по последним данным, составляет 1613 человек. В городе ужесточили режим самоизоляции — оставаться дома должны все жители вне зависимости от возраста.

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1 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.