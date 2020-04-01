РИАМО - 1 апр. Полицейские задержали 25-летнего жителя Сергиево-Посадского округа, который «вежливо» ограбил офис кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вооруженный ножом молодой человек зашел в офис кредитной организации и потребовал отдать ему денежные средства.

«Неоднократно извиняясь за свой поступок, мужчина похитил около 300 тысяч рублей и скрылся с места происшествия», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в одной из гостиниц Владимирской области. Задержанный пояснил, что похищенные деньги потерял.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.