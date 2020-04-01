РИАМО - 1 апр. Дом причта церкви Антипия на Колымажном дворе в центре Москвы ждет реставрация, здание 1825 года постройки обновит победитель конкурса с ограниченным участием, его определят до конца апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На выполнение всех обязательств по реставрации отводится 360 календарных дней с момента заключения контракта. Победителю конкурса предстоит выполнить работы по восстановлению объекта культурного наследия, и к нему будут предъявляться дополнительные требования», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Четырехэтажный дом причта, сохранившийся в Малом Знаменском переулке, является частью комплекса приходского храма и предназначен для проживания служителей прихода и их семей. Победитель конкурса должен будет отреставрировать фасады здания и интерьеры, а также отремонтировать инженерные коммуникации.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что во время проведения конкурса будут сравнивать ценовые предложения претендентов, их опыт, а также оснащение техникой и навыки сотрудников.

«В таких закупках, как правило, участвуют две-три компании. Это узкопрофильный бизнес, имеющий в своем распоряжении весь необходимый технический инвентарь и опыт проведения реставрационных работ», — отметил Щербаков.