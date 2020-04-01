РИАМО - 1 апр. В честь Международного дня смеха для посетителей портала «Узнай Москву» подготовили онлайн-квест, посвященный местам съемок известных советских комедий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы предлагаем пользователям вспомнить самые яркие моменты фильмов, продолжить цитаты, ставшие крылатыми, узнать в современных зданиях декорации любимых картин. Благодаря виртуальному киноквесту можно побывать на съемочных площадках не выходя из дома и познакомиться с интересными подробностями создания фильмов», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Каждый из 10 вопросов квеста проиллюстрирован фотографиями здания, улицы или памятника, связанных со съемками комедий или с их героями. Кликнув на некоторые изображения, можно перейти на страницу портала «Узнай Москву» с исторической справкой и подробным описанием знакового объекта.

Благодаря порталу «Узнай Москву» самоизолированные горожане могут изучать историю архитектуры во время онлайн-прогулок по старинным особнякам, усадьбам, гостиницам и дворцам. Пользователям доступно 17 виртуальных туров по историческим зданиям. На портале «Узнай Москву» также представлены онлайн-прогулки по 24 объектам культурного наследия.