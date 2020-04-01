РИАМО - 1 апр. Самолет Военно-космических войск России вылетел в США с аэродрома Чкаловский в Подмосковье, борт доставит в Америку защитные маски и медицинское оборудование, сообщает ТАСС.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — говорится в сообщении.

Как сообщил агентству представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду.

Ранее на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в США президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу гуманитарную помощь, которую последний с признательностью принял.

По последним данным, в США зарегистрировано более 189 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, свыше 3,7 тысячи человек скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.