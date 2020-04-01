РИАМО - 1 апр. Благодаря интернет-проекту «Музейная Москва онлайн» все желающие могут ознакомиться с экспозициями городских музеев, пока те временно закрыты на карантин, всего на сайте представлено 36 культурных проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Музейная Москва онлайн» запущен в 2017 году. Сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Можно посетить виртуальные выставки и изучить собрания знаменитых музеев прямо из дома. Около 40 тысяч экспонатов уже оцифровано и доступно для всех желающих», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Самое большое количество экспонатов оцифровано у Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. В его онлайн-каталоге опубликовано около 15,6 тысяч предметов, среди них изображения книг, живописных и графических работ, скульптур, биологических муляжей, гербариев, а также археологических находок.

Также у музея начала работу виртуальная выставка «Сокровища Биологического музея», на которой представлены самые ценные экспонаты — рукописная книга 1564 года на польском языке «Лекарства, собранные врачом паном Яном Пилецким», чучело африканского широкорота (птица), датированное 1870 годом, гербарий с белой кувшинкой середины XIX столетия.

Множество экспонатов представил музей-панорама «Бородинская битва». Посетители могут увидеть альбомы с рисунками начала XX века на тему Отечественной войны 1812 года, образцы оружия и предметы быта того времени. Например, в онлайн-экспозиции можно увидеть каску унтер-офицера тяжелой кавалерии Российской армии образца 1803 года, печать участника войны Николая Михайловича Звягина. Всего в онлайн-каталоге музея опубликованы фото более 11 тысяч экспонатов.

Третий в списке самых обширных — электронный фонд Музея Москвы, который является основной площадкой одноименного музейного объединения, куда входят еще несколько учреждений, специализирующихся на истории столицы. Это Музей археологии Москвы, Старый Английский Двор, музей истории «Лефортово» и Центр Гиляровского.

В цифровой коллекции музейного объединения насчитывается более 9 тысяч фотографий предметов из фондов. Они помогут узнать, какой была Москва в прошлом и как она меняется сегодня.