РИАМО - 1 апр. Мобильное приложение «Моя Москва» расширило перечень предоставляемых услуг, теперь в разделе «Мои платежи» можно оплатить счет за потребленную электроэнергию, что удобно в условиях самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чтобы воспользоваться услугой, в личном кабинете должны быть указаны адрес проживания, номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт», а также номер прибора учета электроэнергии. После этого счета будут отображаться автоматически на основе ранее переданных показаний, а оплачивать их можно в любое удобное время», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Кроме того, передать показания счетчиков электроэнергии горожане могут в приложении «Моя Москва» в разделе «Мой дом». Для этого понадобится указать номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт» и номер прибора учета электроэнергии. Отправлять данные для оплаты счетов за электроэнергию нужно с 15-го по 26-е число каждого месяца. После первой передачи показаний мобильное приложение будет самостоятельно присылать пользователю напоминания.

Оплатить счета за электроэнергию можно на портале mos.ru, воспользовавшись сервисом «Мои платежи» или сервисом «Прием показаний и оплата электроэнергии» в каталоге услуг, а также в личном кабинете — при помощи виджета «Коммунальные услуги».