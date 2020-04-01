РИАМО - 1 апр. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в среду, местами в регионе будет дуть порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области - от 0 до плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление неустойчивое, влажность воздуха около 75%, что в пределах нормы.

Геомагнитный фон в среду прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. В связи с этим метеозависимые люди могут почувствовать себя нехорошо.