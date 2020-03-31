РИАМО - 31 мар. На некоторые сиденья в вагонах поездов московского метро наклеили специальные стикеры с напоминанием для пассажиров о необходимости держать дистанцию, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно для получения экстренной медпомощи, совершения покупок, поездок на работу и еще в нескольких случаях. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах жители обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция).

«Добавили специальные стикеры на сиденья в метро, так что теперь соблюдать правило дистанции стало еще проще», - говорится в сообщении.

На красных круглых наклейках нанесена надпись «Держите дистанцию, не садитесь здесь».

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