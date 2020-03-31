РИАМО - 31 мар. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в апреле 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, прием граждан органами власти Московской области проводится в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Прием проводится с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья примут жителей Зарайска 20 апреля, Каширы – 27 апреля, Красногорска – 6 апреля, Лотошина – 3 апреля, Люберец – 13 апреля, Сергиево-Посадского округа – 10 апреля, Серебряных Прудов – 24 апреля, Звездного городка – 17 апреля.

Приемные министерства экономики и финансов региона будут работать 8 апреля – в Богородском округе, 15 апреля – в Пушкинском округе, 24 апреля – в Рузском округе, 29 апреля – в Дзержинске.

Представители Главного архивного управления области примут жителей Воскресенска 6 апреля, Истры – 13 апреля, Красногорска – 20 апреля, Мытищ – 27 апреля, Одинцовского округа – 17 апреля, Талдомского округа – 3 апреля, Чехова – 24 апреля, Балашихи – 10 апреля.

Приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья будут работать 10 апреля – в Можайске, 29 апреля – в Пушкинском округе, 24 апреля – в Талдомском округе, 20 апреля – в Шатуре, 6 апреля – в Дзержинске, 27 апреля – в Долгопрудном, 15 апреля – во Фрязине.

Представители Государственного юридического бюро по региону примут жителей: 8 апреля – в Шатуре, 29 апреля – в Шаховской, 27 апреля – в Щелкове, 24 апреля – в Бронницах, 10 апреля – в Дзержинске, 20 апреля – в Дубне, 3 апреля – в Черноголовке, 13 апреля – в Электростали.

Приемные министерства благоустройства Московской области будут работать 17 апреля – в Егорьевске, 15 апреля – в Клину, 6 апреля – в Можайске, 3 апреля – в Наро-Фоминском округе, 20 апреля – в Ступине, 8 апреля – в Шаховской, 29 апреля – в Дубне, 24 апреля – в Черноголовке.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.

Телефон для справок – 8-498-602-31-13.