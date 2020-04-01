РИАМО - 1 апр. Со среды в России будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.

Социальные пенсии выплачиваются тем, у кого недостаточный трудовой стаж для получения обычной, страховой пенсии. Индексация затронет около 4 миллионов человек.

Кроме того, будут проиндексированы пенсии, которые положены отдельным категориям граждан, включая ветеранов ВОВ и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Также выплаты повысятся у инвалидов, сирот, работников летно-испытательного состава, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

В 2019 году индексация социальной пенсии была на уровне 2,9 %.