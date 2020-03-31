РИАМО - 31 мар. Для контроля соблюдения самоизоляции привлекли все оперативные службы, жителей Подмосковья попросили с пониманием отнестись к сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС и к введенному домашнему режиму, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым мерам. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности каждого из нас», — сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Все, кто должны ходить на работу, продолжат это делать, но остальным необходимо оставаться дома. На работу продолжат ходить медицинский персонал, врачи, строители, курьеры, сотрудники ЖКХ и частных компаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что введенные ограничения помогут избежать распространения болезни и предотвратят обвал здравоохранения.

В Московском регионе для жителей действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине: в ближайших продуктовый за товарами первой необходимости, вынести мусор, погулять с собакой и в аптеку.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина не стоит выходить из дома.

В России зафиксировано 2337 случаев заражения новой коронавирной инфекцией. В Москве выявили 1613 случаев заболевания, а в Подмосковье —119 случаев.

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