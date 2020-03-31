РИАМО - 31 мар. В связи с введением режима самоизоляции из-за коронавируса акционерное общество «Мособлгаз» предоставило своим клиентам – жителям Подмосковья – возможность использования доверительного платежа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Клиентам, использующим счетчики со смарт-картой, предоставлена возможность воспользоваться доверительным платежом по смарт-карте, не выходя из дома. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 200-24-09 или подать обращение в личном кабинете клиента: специалисты подробно расскажут и помогут воспользоваться данной услугой», – отмечается в материале.

Особые меры, связанные с доверительным платежом, «Мособлгаз» принял в отношении тех граждан, у которых баланс на счету смарт – карты составлял менее 2 тысяч рублей. Организованы бесплатные выезды сотрудников «Мособлгаза» к абонентам для пополнения смарт-карт на дому.

«Для безусловной безопасности наших жителей принято решение: клиентам, использующим приборы учета со смарт-картами, предоставить возможность воспользоваться доверительным платежом по оплате за газ на срок от трех месяцев и более в зависимости от потребления», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Гендиректор добавил, что 31 марта «Мособлгаз» оплатит стоимость потребленного газа за клиента. Когда режим изоляции будет снят, клиент оплатит газ за себя без процентов.

Для бесплатных выездов сотрудников «Мособлгаз» дополнительно сформирует 76 бригад. При необходимости количество бригад увеличат. Всех сотрудников проинструктировали о мерах безопасности. Бригады используют индивидуальные средства защиты, которые препятствуют распространению коронавируса.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в Подмосковье принят ряд ограничительных мер. Жителей Подмосковья просят соблюдать все необходимые меры изоляции и по возможности не покидать свои дома.

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