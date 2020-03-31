РИАМО - 31 мар. На территории будущей инфекционной больницы в новой Москве начали строить установки для дезинфекции канализационных стоков, также на объекте заработает собственная кислородная станция, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Все канализационные стоки будут <…> очищаться и обеззараживаться на территории самой больницы, только после этого они будут выводиться на локальные очистные сооружения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что уже начато строительство установки для дезинфекции стоков. В данный момент ведется подготовка фундамента для установки резервуаров.

Как отметил глава Стройкомплекса, новая больница станет автономным комплексом. Несмотря на инфекционный профиль, здание будет оборудовано для оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи. Больница рассчитана на несколько десятилетий службы.

«Помимо очистных сооружений, на территории больницы будет работать собственная кислородная станция, системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, воздух будет проходить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату», – заключил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что строительство новой инфекционной больницы ведется рядом с деревней Голохвастово на территории ТиНАО. Мощность больницы составит 500 коек с возможностью расширения до 656 коек и трансформации каждой под реанимационную.

Лечебный блок будет возможно перепрофилировать в реанимационный, это заложено проектными решениями. При необходимости перепрофилирование может быть осуществлено в течение 24 часов.

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