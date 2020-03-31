РИАМО - 31 мар. В аэропорту Шереметьево предприняли целый комплекс мер, чтобы предупредить завоз и распространение коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

С 1 апреля в аэропорту будут работать только терминалы В и F. Чтобы обеспечить безопасность пассажирам в зонах предполетного досмотра и паспортного контроля, нанесли специальную разметку для сохранения минимальной дистанции (не менее 1,5 метра).

«В зонах прилета размещены инфопособия «Прилетели из-за границы? Оставайтесь дома» о способе дистанционного оформления больничного листа без нарушения режима самоизоляции. Размещенный на плакате QR-код ведет непосредственно на страницу оформления электронного больничного», - говорится в сообщении.

Также в Шереметьеве усилили дезинфекцию всех помещений и начали чаще проводить влажную уборку. При выходе из телетрапов терминала F размещены специальные покрытия, пропитанные дезинфекционным средством для обработки обуви пассажиров.

В аэропорту сообщают, что внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии» переводятся из терминала D в терминал В. Международные рейсы будут вылетать из терминала F.

А все, кто прилетит из-за границы, должен будет пройти тройной медицинский контроль – измерить температуру, заполнить анкету и сдать анализ.

В случае подозрения на инфекционное заболевание пассажир немедленно перемещается в изолятор здравпункта для последующей госпитализации в инфекционную больницу.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

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