РИАМО - 31 мар. Из-за ограничений в связи с коронавирусом в Подмосковье предприниматели могут получить заключение о возникновении форс-мажора, говорится в сообщении пресс-службы торгово-промышленной палаты Московской области.

В связи с введенными мерами по борьбе с коронавирусом предприниматели вынуждены нарушать условия договоров, оплачивать штрафы, неустойки и пенни или расторгать контракты. Заключение палаты поможет разрешить споры между контрагентами.

«Заключение, которое выдает торгово-промышленная палата Московской области, станет основанием для заключения соглашения между предпринимателями. Оно будет применимо как к вопросам по аренде, так и по другим договорам. Совместными усилиями и взаимной поддержкой мы сможем преодолеть сложный период в экономике», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Зампред отметил, что в свою очередь правительство области дает бизнесу отсрочку по арендным платежам. Это касается муниципальной собственности, а в коммерческих отношениях это не всегда возможно.

Торговая областная палата приглашает предпринимателей принять участие в вебинарах, где разъясняется, как действовать бизнесу в сложившейся ситуации.

Планируются вебинары с участием Минсоцзащиты РФ, Центробанка РФ, Сбербанка и Минфина РФ. За расписанием вебинаров можно следить на сайте ведомства.

О мерах поддержки бизнеса, о производственных процессов в период нерабочей недели можно узнать по телефону горячей линии: 0105, или по электронной почте: 0150@mosreg.ru

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