РИАМО - 31 мар. Объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в текущем году, составит более 1,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гарантийный фонд Московской области, позволяющий бизнесу привлечь дополнительные средства, расширяет свои возможности, чтобы помочь большему количеству предпринимателей.

«Кроме того, мы вносим дополнительные средства — 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что эти средства позволят ускорить процесс восстановления предприятий, закупить сырье, дополнительное оборудование, или же потратить на любые необходимые для работы услуги.

По ее словам, за неделю власти региона приняли более 2,5 тысячи обращений от предпринимателей с просьбой оказать меры поддержки. Поддерживать связь и оперативно отвечать на вопросы предпринимателей региона позволяет горячая линия 0150. Специалисты принимают заявки и контролируют ход их исполнения. За неделю количество обращений выросло почти на 60%.

Также размер субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования увеличивается с 30% до 50%. Воспользоваться этой мерой поддержки могут все малые и средние предприятия, также индивидуальные предприниматели. А производителям масок и средств дезинфекции компенсируют 80% затрат на такие расходы.

Подмосковный Фонд микрофинансирования снизил среднюю ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса до 6% годовых. Подать заявку на получение микрокредита можно по ссылке.