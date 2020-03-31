РИАМО - 31 мар. Российская бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, что разводится со своим мужем — рэпером Джиганом, сообщает Газета.ru.

По словам девушки, все годы совместная жизнь с музыкантом была адом.

«Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему», — написала Самойлова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что рэпер просил ее не верить, что говорят окружающие, а в доказательство клялся здоровьем своих детей и уверял, что любит.

Самойлова заявила, что решилась на развод из-за измен мужа и из-за его психического состояния.

Самойлова месяц назад стала мамой в четвертый раз. Спустя некоторое время после рождения ребенка, Джиган оказался в психиатрическом реабилитационном центре.