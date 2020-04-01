РИАМО - 1 апр. Жителям Москвы и Подмосковья со среды не будут начислять взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Мораторий на взимание платы введут на три месяца — по 30 июня 2020 года. О порядке начисления взносов на капремонт с 1 июля жителям сообщат дополнительно.

Задолженность собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на капитальный ремонт, образованная до 1 апреля, подлежит оплате.

В многоквартирных домах Москвы будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания.

В Московской области реализуется самая масштабная программа капремонта в России, в нее включено свыше 44 тысяч домов. В 2020 году в программу капремонта внесено 1630 многоквартирных домов, ее реализация улучшит жилищные условия более 110 тысяч семей.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Москве и Подмосковье принят ряд ограничительных мер и введен режим всеобщей изоляции. Также принимаются меры для поддержки граждан и бизнеса.

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