РИАМО - 31 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что мораторий на оплату капитального ремонта – важнейший шаг поддержки для жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев освободил жителей региона от уплаты взносов на три месяца с 1 апреля 2020 года.

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусом так или иначе затронула каждую семью Подмосковья. В такое непростое время особенно важна социально-ориентированная поддержка. В этом направлении в регионе ведется активная работа», - подчеркнул Брынцалов.

Председатель подчеркнул, что для многих семей, пенсионеров и отдельных категорий граждан такая экономия станет хорошим подспорьем сейчас, когда многие находятся преимущественно в «домашнем» режиме.

На данный момент на территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Данная мера призвана остановить распространение коронавируса.

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