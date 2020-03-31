РИАМО - 31 мар. Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ отметили в столице седьмую неделю подряд, число больных еженедельно уменьшается в среднем на 7 тысяч человек, сообщается на официальном сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Москве.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидемических пороговых значений. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 63,1%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ, как и на прошлой неделе, составил 0,06%.

«Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H3N2/, а также вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов)», - говорится в сообщении.

Прошлой осенью в Москве от гриппа привились более 7,5 миллиона человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49 %), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

В ведомстве призывают в качестве профилактики не допускать присутствия больных людей в коллективах. Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболеваемости.