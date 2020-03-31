РИАМО - 31 мар. С 1 мая по 1 июня на портале «Добродел» пройдет голосование по выбору территорий для проекта «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Сейчас в ведомстве собирают объекты наружного (архитектурно-художественного) освещения для включения в голосование.

«Жителям будут предложены несколько территорий на выбор, по результатам голосования объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в проект «Светлый город» на 2021-2022 годы. В числе объектов будут общественные пространства, памятники архитектуры, музеи, монументы, храмы, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы и площади», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Уже три года в Московской области реализуется проект «Светлый город», направленный на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.