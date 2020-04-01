РИАМО - 1 апр. Со среды в Московской области будут выплачивать компенсацию безработным жителям, общая сумма выплат составит 15 тысяч рублей.
Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева уточняется, что гражданам, которых признали безработными с 1 апреля по 30 сентября, компенсацию будут выплачивать за счет бюджета региона.
Областная компенсация тем безработным, которые стоят на учете в службе занятости, будет установлена в беззаявительном порядке.
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