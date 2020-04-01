РИАМО - 1 апр. Из-за отмены авиасообщения с другими странами аэропорт Шереметьево закрыл терминал D на прилет и вылет.

Аэропорт обеспечивает выполнение новых мер правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса, касающихся прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами.

С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 1 апреля 2020 года терминал D временно закрыт на прилет и на вылет.

Международные рейсы, которые будут осуществляться после закрытия авиасообщения, станут вылетать и прилетать из терминала F. Внутренние рейсы отправляются и прибывают в терминал В.

Шереметьево также продолжит принимать все рейсы, на которых россияне возвращаются домой, а также международные рейсы, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

Все пассажиры, которые прилетают в терминал F, обязательно проходят тройной медконтроль. Профилактические меры по недопущению распространения Covid-19 начинают проводить уже на борту самолета - пассажиров проверяют с помощью переносных тепловизоров.

Далее идет тотальный контроль в зоне прилета, где размещены стационарные тепловизоры, а затем проводится анкетирование прилетевших и забор анализов в зоне выдачи багажа.

На каждом этапе при необходимости или в случае выявления пассажиров с признаками заболевания подключается персонал медико-санитарной части аэропорта. При подозрении на инфекционное заболевание пассажир сразу же перемещается в изолятор, а затем доставляется в инфекционную больницу.

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