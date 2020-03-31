РИАМО - 31 мар. Пассажиропоток на городских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах «Мострансавто» снизился почти на 77% по сравнению с началом месяца, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Те, кто сейчас все же передвигается на автобусах - в основном это люди моложе 65 лет. Категория льготных пассажиров сократилась на 85%. И только 1% студентов и школьников передвигаются на этом виде транспорта.

«На автовокзалах и автостанциях предприятия в настоящий момент наносится специальная разметка о соблюдении дистанции между пассажирами. В прикассовых зонах автовокзалов в Мытищах, Коломне и Сергиевом Посаде размещены цветные наклейки для соблюдения полутораметровой дистанции в целях профилактики распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Кроме того, такая разметка появится на всех 44 автовокзалах и автостанциях предприятия по всей Московской области.

При этом все автобусы до 5 апреля будут работать по расписанию выходного дня. График маршрутов скорректирован с учетом снижения пассажиропотока. Все автобусы проходят дезинфекцию.

Пассажиропоток в Москве и Московской области снизился из-за введения обязательного режима самоизоляции.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

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