РИАМО - 31 мар. Инспекторы эконадзора оштрафовали компанию «Игнис», которая занималась переработкой неметаллических отходов, для чего приобрела земельный участок вблизи деревни Парфеново Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе осмотра участка выяснилось, что компания складирует отходы на площадке с покрытием из бетонных плит.

«В то же время, в нарушение правил обращения с отходами, площадка не оборудована ограждением, навесом для защиты от атмосферных осадков и автономной системой ливнестоков с локальными очистными сооружениями», - отмечается в материале.

В результате административного расследования фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей, она получила предписание устранить нарушения.

Исполнение предписания находится на контроле Минэкологии. В настоящий момент отходы на площадку не завозятся.