РИАМО - 31 мар. Клиенты «Почты России» в Москве и Подмосковье могут оформить подписку на газеты и журналы дистанционно без посещения отделений, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Клиенты из Москвы и области могут оформить подписку не только на свой адрес, но и на адреса родных и друзей в любом регионе России. Оплатить подписку можно с помощью банковской карты «в один клик» без комиссии», — отмечается в материале.

Жители области и столицы активно выписывают издания о здоровом образе жизни, обустройстве дачных участков и новостные газеты и журналы.

В 2019 году москвичи оформили онлайн 52 тысячи экземпляров, а в 2020 году – 23 тысячи газет и журналов.

В Подмосковье округ Домодедово оказался самым активным в 2019 году, его жители выписали 10 тысяч изданий. В 2020 году в Московской области может быть побит рекорд по подписке онлайн, уже сейчас жители области заказали 8 тысяч экземпляров.

Для жителей региона доступна подписка на 3,7 тысячи изданий. Оформить ее можно на сайте.