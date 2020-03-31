РИАМО - 31 мар. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, что во время карантина нужно обязательно установить четкий режим питания для того, чтобы не возникли нежелательные последствия, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Специалист подчеркнул, что сейчас очень важно составить ежедневный рацион, чтобы не было дефицита питательных веществ и витаминов. В первую очередь надо поддержать иммунитет, а для этого нужно есть больше цитрусов.

«Утром натощак следует выпивать теплую или горячую воду с лимоном, а в течение дня поддерживать водный баланс в организме. Например, сварить компот из замороженных ягод или заваривать имбирь или шиповник, но не добавлять в напитки сахар, его лучше заменить на мед, если на него нет аллергии. Также стоит ограничить потребление кофеина», - рассказала Пичугина.

По ее словам, лучше употреблять цельнозерновые крупы, а в качестве источника белка выбирать яйца, орехи и птицу. Также она советует не забывать о кисломолочных продуктах. Диетолог порекомендовала включать в распорядок дня зарядку, разминку, танцы, подвижные игры с детьми, уборку и другие домашние дела.

С 30 марта в Москве и Московской области ввели обязательный режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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