РИАМО - 31 мар. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №1 инспекции ФНС России №22 по городу Москве Павла Симонова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в 2015 году Симонов при проведении камеральной налоговой проверки в отношении ООО «Альтера-Экспорт» незаконно сообщал представителю указанной организации Сангулии служебную информацию о проводимых и планируемых в ходе проверки мероприятиях налогового контроля», - отмечается в материале.

По указанию Сангулии его знакомый в 2016 году изготовил и установил в квартире Симонова в качестве взятки угловой кухонный гарнитур стоимостью более 230 тысяч рублей.

Вину в получении взятки Симонов признал частично.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.