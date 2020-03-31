РИАМО - 31 мар. Около 6 тысяч литров дезинфицирующих средств потратили за месяц на дезинфекцию инфраструктуры ЦППК, и свыше 5 тысяч литров ушло на обработку поездов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уборка на станциях идет три раза в день. Каждые два часа сотрудники компании протирают специальным дезинфицирующим средством все поверхности, с которыми контактируют люди: турникеты, валидаторы, кассы и билетные автоматы.

«Уборку в поездах проводят три раза в день: во время стоянки на станциях оборота и в депо. На станциях моют полы, протирают специальным дезинфицирующим средством ручки дверей, поручни, багажные полки. В депо проводится масштабная генеральная уборка и дезинфекция», - говорится в сообщении.

Кроме того, в собственных поездах компании в салонах постоянно обеззараживают воздух.

Несмотря на усиленные меры по обеспечению чистоты, ЦППК просит всех, кто в эти дни продолжает пользоваться общественным транспортом, соблюдать повышенные меры осторожности: держать дистанцию, не трогать лицо, тщательно мыть руки. Если вы чувствуете себя плохо, останьтесь дома и вызовите врача.

В Москве и Московской области с 31 марта объявлен обязательный режим самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома только в случаях острой необходимости.

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