РИАМО - 31 мар. Работы по вывозу отходов с площадки временного накопления начались в Рузском городском округе, это стало необходимым в связи с ухудшением экологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Между администрацией городского округа и ООО «Полигон-2004» было заключено соглашение о складировании отходов на срок не более 11 месяцев. После истечения данного срока компания была обязана вывезти мусор на полигон, а земельный участок – рекультивировать. Однако фирма не выполнила свои обязательства, что привело к экологическим проблемам.

«В этих условиях было принято радикальное решение: введен режим чрезвычайной ситуации и реквизирован у собственника земельный участок, на котором размещались отходы. В результате конкурсных процедур определена подрядная организация, которая уже приступила к работам», – отмечается в материале.

Отходы начали вывозить на перерабатывающий комплекс, где из общей массы мусора выделят органику для производства компостной массы, а также фракции, которые пригодны для вторичного использования.

Такая сортировка отходов позволит сократить объемы захоронения мусора на полигоне. Фильтрат доставляют на специализированное предприятие для безопасного обезвреживания.

На данный момент на площадке оборудовали весовой пункт, сформировали смены диспетчеров, доставили спецтехнику. За последние три дня вывезли около 563 тонн отходов и более 280 тонн фильтрата. Работы идут нарастающими темпами. Технологии, которые используют подрядчики, получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.