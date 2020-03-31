РИАМО - 31 мар. Во вторник на портале «Добродел» завершилось голосование за строительство линий наружного освещения в 2021 году, в опросе поучаствовало порядка 20 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего голосов поступило от жителей Королева, Подольска, Серпухова, Истры, Каширы. Менее активно проголосовали в городских округах Дубна, Лотошино, Протвино, Жуковский.

«По итогам голосования в программу строительства линий освещения внесут дороги, набравшие наибольшее число голосов – 25% от общего объема, что составит порядка 75 километров. Всего в 2021 году запланировано строительство не менее 300 километров новых линий наружного освещения на региональных дорогах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Освещение региональных дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Подмосковье будет построено свыше 300 километров линий наружного освещения вдоль областных дорог.