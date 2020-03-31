РИАМО - 31 мар. Из-за снегопада в уборке дворов и общественных территорий Подмосковья участвовало почти 13,9 тысячи дворников и 769 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Обработано противогололедными материалами 15,4 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров. В приоритетном порядке осуществляется очистка от снега тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, а также детских и спортивных площадок», — сказал региональный министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территории Московской области с 16 ноября действует приложение, с помощью которого контролируется качество уборки дворов.

По данным приложения, за утро 31 марта дворники выполнили около 5 тысяч заданий, из который почти 2,4 тысячи по уборке тротуара. Всего за день дворники выполнили более 13,5 тысяч заданий, 5,8 тысячи из них по уборке тротуаров.