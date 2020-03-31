РИАМО - 31 мар. За первые три месяца этого года в столице построили более 35 километров дорог, в том числе три приоритетных объекта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Был введен участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы протяженностью более шести километров. Кроме того, построили дорогу к жилой застройке в поселке Северный и связку Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ.

«За три месяца этого года построено более 35 км дорог, 11 искусственных сооружений, четыре пешеходных перехода. Это очень высокие темпы ввода, строительство идет с существенным опережением графика», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.