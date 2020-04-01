РИАМО - 1 апр. Внеочередное заседание Московской городской думы пройдет в среду, его посвятят законопроекту, который предусматривает установление ответственности за нарушение жителями столицы режима самоизоляции.

Проект закона внес председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Изменения внесут в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях.

Нарушение ограничительных мер влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение режима карантина обойдется от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей соответственно.

Для граждан предусматривается штраф в 4 тысячи рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей. Аналогичный штраф предусмотрен для граждан, если нарушение режима произошло с использованием транспорта.

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