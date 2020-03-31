РИАМО - 31 мар. Депутаты Мособлдумы во втором квартале этого года рассмотрят вопросы неконтролируемых парковок такси, предрейсового медосмотра водителей и контроля за крупногабаритными перевозками, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Одна из тем, которая будет затронута в следующем квартале – это работа такси. В частности, особенно остро сейчас в регионе стоит вопрос с неконтролируемыми парковками такси. Зачастую таксисты паркуются во дворах жилых домов, что создает социальное напряжение. Вопрос непростой, поскольку здесь нужно выслушать обе стороны – как представителей МКД, так и сообщества таксистов», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Также депутаты намерены обсудить тему предрейсового медосмотра водителей такси с региональным Минтрансом. Осмотр должны соблюдать все компании-перевозчики, но вопрос в том, насколько соблюдаются требования.

«Также продолжим мониторинг выполнения программы по безопасным и качественным дорогам», - подытожил Григорьев.