РИАМО - 1 апр. Авиакомпания «Победа» со среды прекращает выполнять рейсы по всем направлениям маршрутной сети, сообщается на сайте компании.

Решение об отмене приняли в связи постановлением правительства РФ.

«Мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Всем клиентам отмененных рейсов мы вернем в полном объеме деньги на счет в личном кабинете», — говорится в сообщении.

Данные меры помогут компании направить все силы на антикризисную программу и на подготовку возобновления полетов.

Тем, кто купил билеты на рейсы в период с 1 апреля по 31 мая, потраченные средства вернутся на счет в личном кабинете. Эти деньги можно будет потратить до конца 2020 года на любые рейсы «Победы», когда принятые постановлением меры перестанут действовать.