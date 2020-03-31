РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Волонтеры подмосковного Подольска начали дарить детям из многодетных семей и особенным ребятишкам подарки, если день рождения у них выпал на весенние каникулы, затянувшиеся из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Наши волонтеры заняты еще одним благородным делом: они уделяют внимание ребятишкам из многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, чьи дни рождения выпали на период длинных весенних школьных каникул – таковых у нас в округе оказалось более 600 человек», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в подарок дети получили книги, подобранные в зависимости от возраста, их предоставила Подольская фабрика офсетной печати (руководитель – Элина Стесенко), различные настольные игры: от мозаики до сложных картин производства подольской компании «Степ-Пазл» (руководитель – Аркадий Медведский), а также вкусную карамель от подольской кондитерской фабрики «Би–энд–Би» (руководитель – Виталий Шкурский).

«Спасибо нашим производителям: от души включились в добрую акцию, чтобы юные именинники не скучали дома! У многих дни рождения проходят в необычной обстановке, но всем нам хочется, чтобы необходимый строгий домашний режим сохранил здоровье и детям, и их близким, а личное внимание и сувениры приподняли настроение и сократили часы ожидания новых встреч с друзьями», - добавил Пестов.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>