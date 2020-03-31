РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске задействовали 12 единиц техники для оповещения населения о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье введен режим полной самоизоляции. Соблюдать домашний карантин необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса.

«В Подольске 31 марта в оповещении населения о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции задействовали 12 единиц техники (5 единиц МЧС, 7 единиц УМВД по городскому округу Подольск)», - говорится в сообщении.

С пожарной частью № 77 в Климовске договорились дважды в день утром и вечером проводить объезд территории микрорайона для информирования о необходимости самоизоляции.

В Подмосковье выявили 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 человек.