РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Подольское управление социальной защиты в автоматическом порядке продлит ряд льгот на шесть месяцев из-за пандемии коронавируса, в том числе федеральные и региональные выплаты на детей и ежемесячную компенсацию по оплате ЖКУ инвалидам, сообщается на сайте администрации округа.

В целях реализации постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности» Подольское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области организует ряд мер.

«В автоматическом порядке сроком на шесть месяцев продлят ряд льгот. Если срок ежемесячной федеральной выплаты на первого ребенка истекает с 26 марта по 14 апреля, выплата продлевается на шесть месяцев, но не позднее исполнения ребенку трех лет. Выплата ежемесячной компенсации по оплате ЖКУ инвалидам и детям-инвалидам продлевается на шесть месяцев, но не позднее исполнения ребенку-инвалиду 18 лет. Региональное пособие на ребенка сроком на шесть месяцев продлят всем, у кого истекает срок предоставления документов 31 марта 2020 года, но не позднее исполнения ребенку 16 (18) лет», - говорится в сообщении.

Таким образом, если истечение сроков предоставления мер социальной поддержки приходится на период с 26 марта по 14 апреля, то срок обращения за ними будет продлен с 15 апреля на соответствующее количество дней. При принятии решения о предоставлении субсидий и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не будет учитываться наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также на период с 26 марта по 14 апреля 2020 года приостановлен прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно, которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления округов Московской области, организациях, подведомственным указанным органам; предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки осуществляется без истребования подтверждающих документов на следующий выплатной период.

В связи с приостановлением в период с 26 марта по 14 апреля очного приема от граждан документов и сведений, в Подольском управлении социальной защиты населения работает телефон горячей линии 8 (496) 754-17-01. Также свои обращения граждане могут направлять на электронную почту управления по адресу: pod5044@mosreg.ru и на официальный сайт.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

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