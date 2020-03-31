РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино закрыли на санитарную обработку по 14 апреля, сообщила «РИАМО в Балашихе» главный врач медучреждения Наталья Алимова.

«С 31 марта по 14 апреля Балашихинский роддом закрывается на санитарную обработку согласно приказу министерства здравоохранения Московской области», - сказала Алимова.

Ранее почти 3 тысячи жителей округа подписали петицию против закрытия роддома в Саввине.

Санитарная обработка в роддомах проводится регулярно, чтобы защитить новорожденных от внутрибольничных инфекций. Во время мойки дезинфицируют медицинское оборудование, постельные принадлежности, стены и пол в помещениях и многое другое.