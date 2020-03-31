РИАМО - 31 мар. После объявления в Москве всеобщего режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, экоцентр проекта «Собиратор» временно перестал принимать вторничные отходы на переработку, сообщила РИАМО во вторник пресс-секретарь проекта Анастасия Базарнова.

«Экоцентр не работает с выходных, как вышло постановление. А экомобиль с завтрашнего дня (с 1 апреля - ред.)», - рассказала Базарнова.

Она также добавила, что экоцентр на Кавказском бульваре начнет работу после снятия ограничительных мер на территории столицы. На сайте проекта sobirator.ru также указано, что до 14 апреля отменено проведение всех ближайших акций.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

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