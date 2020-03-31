РИАМО - 31 мар. График движения поездов «Аэроэкспресс» скорректируется с 1 апреля на всех направлениях, изменения связаны с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

«С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час. Таким образом, поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в пять минут, начиная с 06:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево – каждый час в 15 минут с 05:15 до 23:15 включительно», – отмечается в материале.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в 00 минут. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 06:00 до 23:00 включительно, между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом – с 06:00 до 0:00 включительно.

Актуальную информацию об отправлении и прибытии поездов можно узнать на сайте «Аэроэкспресса», либо в мобильном приложении «Расписание», либо по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков по России) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы). Также можно обратиться к сотрудникам компании в терминалах.

Компания убедительно просит пассажиров ознакомиться с актуальным расписанием поездов перед поездкой. Также «Аэроэкспресс» информирует о необходимости соблюдать правила личной гигиены и ответственно относиться к здоровью окружающих.

Фирма осуществляет все необходимые дезинфекционные мероприятия с целью обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции.

Срок действия всех электронных билетов на «Аэроэкспресс», которые были приобретены в период с 1 февраля 2020 года, продлили до 31 декабря 2020 года.

На данный момент по всему миру зафиксировали более 786 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в России – 2337 случаев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>