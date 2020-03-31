РИАМО - 31 мар. Компенсации для безработных в Москве будут положены только тем горожанам, кто в текущем году официально работал не менее 60 дней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На компенсационную выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой деятельностью», — говорится в материале.

Те, кто лишился работы из-за нарушений трудовой дисциплины и других действий, на выплаты претендовать не могут.

Граждане, получившие статус безработного до 31 марта, получат компенсацию автоматически, без заявлений. Те, кого признают безработными в период режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена данная выплата.

Компенсацию выплатят тем гражданам, кто проходит профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению столичного центра занятости населения.

Встать на учет по безработице в центре занятости населения могут только те, у кого есть постоянная регистрация в Москве. Для получения выплат нужно подать онлайн-заявление на сайте центра, прикрепив к нему все нужные документы.

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