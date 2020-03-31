РИАМО - 31 мар. В Нижегородском районе столицы из трансформатора украли 11 тонн медной обмотки и 10,8 тысячи литров трансформаторного масла, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Материальный ущерб составил около 2, 921 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Кража произошла из трансформатора, который находится по улице Старообрядчекая, дом 52. О пропаже заявил электромеханик.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».