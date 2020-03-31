РИАМО - 31 мар. Около 10 тысяч километров дорог регионального значения в Московской области за сутки обработали противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В работе задействовали около 300 комбинированных машин. В приоритетном порядке обработали высокоинтенсивные и потенциально опасные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы, а также места социального притяжения.

«Перед началом снегопада была выполнена превентивная обработка противогололедными материалами. Всего за сутки обработано около 10 тысяч километров региональных дорог. В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ на региональных дорогах выполнили на территориях Домодедова, Серпухова, Пущинского, Протвино, Чеховского, Подольского, Ступино, Ленинского округов. Там обработали свыше двух тысяч километров. Также порядка 1,5 тысяч километров дорог обработали в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не выезжать из дома без крайней необходимости. На дорогах быть предельно внимательными, заблаговременно снижать скорость у перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

На территории Подмосковья лежит снег высотой 4 сантиметра, а в столице снежный покров составил 3 сантиметра. В Москве и Подмосковье до вечера вторника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада.