РИАМО - 31 мар. В столичном районе Нагатинский Затон построят дом на 132 квартиры по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Скоро на улице Речников начнется строительство жилья для участников программы реновации. Мосгосэкспертиза уже согласовала проект дома, состоящего из двух односекционных корпусов, объединенных стилобатным цокольным этажом, где разместятся автостоянка и помещения общественного назначения», — сказал руководитель Мосэкспертизы Валерий Леонов.

Квартиры внутри полностью отделают в соответствии со стандартами программы реновации.

В двух корпусах будут лифты разной грузоподъемностью и лестница. Въезд на парковку ограничат с помощью шлагбаума, пропуск будет осуществляться по магнитным картам. Доступ на парковку будут регулировать сотрудники диспетчерской службы и охраны.

Рядом с домом озеленят и благоустроят территорию, обустроят проезды и пешеходные зоны, установят площадки для отдыха, игр и спорта. На территории появятся малые архитектурные формы и уличное освещение.