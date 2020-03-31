РИАМО - 31 мар. В городском округе Кашира сотрудники отдела МВД остановили иномарку под управлением 34-летнего жителя Самарской области, в результате досмотра у подозреваемого изъяли около 700 граммов запрещенных веществ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области.

Инцидент произошел на 111 километре автодороги М-4 «Дон». Сотрудники МВД задержали 34-летнего водителя иномарки – жителя Самарской области.

«В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено два свертка из полимерного материала, пакет с электронными весами, а также зип-пакеты», – рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по результатам химического исследования представленное содержимое свертков оказалось запрещенными наркотическими средствами – мефедроном и кокаином.

«Общая масса изъятых наркотических средств составила около 700 граммов», – отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Каширский городской суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.